Bağdat'ta bir protestocu daha gaz bombası atılması sonucu öldü

14.11.2019 10:23 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:28

Irak'ın başkenti Bağdat'ta sabahın erken saatlerinde protestocuları dağıtmak için güvenlik güçleri tarafından atılan gaz bombası bir gencin ölümüne neden oldu.



Başkent Bağdat ile Şii nüfusun yoğun olduğu illerde geçtiğimiz Ekim ayından bu yana süren protestoları dağıtmak için güvenlik güçleri gaz bombası ve gerçek mermi kullanmaya devam ediyor. Bağdat'ta Hellani Meydanı'nda toplanan protestocuları dağıtmak için bu sabah erken saatlerde yine gaz bombasıyla müdahale edilmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Aktivistler, yüzüne gaz bombası isabet eden gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.



Diğer yandan güvenlik güçleri protestocuların toplandığı Tahrir Meydanı'na silah taşıyan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan kişinin motosikletle protestocuların bulunduğu bölgeye silah ve sahte kimlik götürmeye çalıştığını belirten güvenlik güçleri, silahlı şahsın hem protestocular hem de güvenlik güçlerine ateş açmayı planladığını itiraf ettiğini söyledi.



Sadr Hareketi yöneticisine suikast



Kerbela kentinde Şii Sadr Hareketi yöneticilerinden birinin suikast sonucu öldürüldüğü belirtildi. Gece geç saatlerde motosiklet kullanan 2 kimliği belirsiz kişinin Şii din adamı Mukteda Sadr başkanlığında Sadr Hareketi yöneticilerinden Hamid Musevi'yi kapısının önünde öldürdüğü belirtildi. Kayıplara karışan saldırganları yakalamak için bölgede operasyon başlatıldığı aktarıldı.



Ülkedeki protestoları yatıştırmak için reform kararları alan Başbakan Adil Abdülmehdi ise güvenlik yetkilileri ile bir toplantı düzenledi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, toplantıda protestoların sürdüğü Bağdat ve diğer illerdeki güvenlik durumunun ele alındığı kaydedildi.



Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği verilerine göre 300'den fazla kişi hayatını kaybederken 15 bine yakın kişi de yaralandı.



Uluslararası Af Örgütü, Irak yönetimini gaz bombalarını göstericileri dağıtmak yerine öldürmek için kullanmakla suçlamıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA