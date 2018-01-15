Bağdat'ta Bilanço Artıyor

Bağdat'ta sabah saatlerinde gerçekleştirilen çifte intihar saldırısında ölü sayısı 35'e yükseldi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Tayaran Meydanı'nda peş peşe iki saldırı gerçekleştirildi. Olayda ölü sayısının artığı bildirildi. Yetkililer, en az 35 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 90'dan fazla da kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı, saldırının üzerinde patlayıcı bulunan iki erkek intihar saldırganı tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

2015 yılının Temmuz ayında Diyala'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda en az 120 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. 2016 yılının Temmuz ayında DEAŞ tarafından Bağdat'ta Şiilerin yoğun olarak bulunduğu Karrada'da gerçekleştirilen bir başka saldırıda 300'den fazla sivil hayatını kaybetmişti. Irak'ın en kanlı saldırılarından biri olan saldırının ardından Kasım ayında Bağdat'ın güneyindeki Hilla'da gerçekleştirilen intihar saldırısında ise en az 125 kişi hayatını kaybetmişti.

11 Mayıs 2016'daki Sadr kentindeki saldırıda ise 93 kişi, Bağdat'ta 17 Mayıs 2016'da düzenlenen saldırıda ise 77 kişi hayatını kaybetmişti. - BAĞDAT