Bağdat'ta bankayı hedef alan patlamada 1 kişi yaralandı (2)
AA / Wisam Zeyad Mohammed - Haberler | Güncel
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir bankayı hedef alan patlamada 1 kişi yaralandı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir bankayı hedef alan patlamada 1 kişi yaralandı.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesindeki Cihan Bankasını hedef alan bir patlama medyana geldi.
Söz konusu patlamada bir güvenlik görevlisinin yaralandığı kaydedildi.
Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.