Bağdat'ta bankaları hedef alan patlamalarda 2 kişi yaralandı - Haberler
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Bağdat'ta bankaları hedef alan patlamalarda 2 kişi yaralandı

Bağdat'ta bankaları hedef alan patlamalarda 2 kişi yaralandı
AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki bankayı hedef alan ses bombalı saldırılarda 2 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki bankayı hedef alan ses bombalı saldırılarda 2 kişi yaralandı.

Bağdat Operasyonlar Komutanı Ahmet Selim, resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesinde iki bankanın hedef alındığını söyledi.

Selim, saldırılarda 2 kişinin yaralandığını ifade etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre de Bağdat'taki patlamalarda Cihan ve Kürdistan bankaları hedef alındı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, her iki bankaya da ses bombası atıldığının belirlendiği aktarıldı.

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AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki bankayı hedef alan ses bombalı saldırılarda 2 kişi yaralandı.

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