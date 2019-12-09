Bağdat'ta askeri üsse füze saldırısı: 6 yaralı
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Bağdat'ta askeri üsse füze saldırısı: 6 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir askeri üsse düzenlenen füze saldırısında 6 askerin yaralandığı belirtildi.

09.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:59
Bağdat'ta askeri üsse füze saldırısı: 6 yaralı

'ın başkenti Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir askeri üsse düzenlenen füze saldırısında 6 askerin yaralandığı belirtildi.


Irak Savuma Bakanlığı'na bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir askeri üsse 4 katyuşa füzesinin düştüğünü belirterek, saldırı sonucu 6 askerin yaralandığını duyurdu. Açıklamada olay sonrası bölgede düzenlenen operasyonda bölgede füze rampası bulunduğunu kaydedildi.


Bağdat Havalimanı'nın çevresinde ABD güçleri de yer alıyor. Son aylarda ABD'nin Irak'taki askeri üslerine düzenlenen saldırılan artması dikkat çekmişti. - ERBİL

Kaynak: İHA
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