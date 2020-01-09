Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.
09.01.2020 00:16 | Son Güncelleme: 09.01.2020 00:16
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 adet füze atıldı.
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı görüldü.
Kaynak: AA