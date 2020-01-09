Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı
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Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.

09.01.2020 00:16 | Son Güncelleme: 09.01.2020 00:16
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı

'ın başkenti 'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 adet füze atıldı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı görüldü.

Kaynak: AA
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