Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı
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Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi.

14.01.2020 22:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 22:25
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı

'ın başkenti 'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne roketli saldırı gerçekleştirildi. Irak güvenlik güçleri kaynakları, el-Taci askeri üssüne 5 katyuşa roketi düştüğünü belirtti. Saldırı sonucu can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bir bilgi verilmedi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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