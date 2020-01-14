Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı
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Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi.

14.01.2020 22:17 | Son Güncelleme: 14.01.2020 22:22
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı

'ın başkenti 'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi.


Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne roketli saldırı gerçekleştirildi. Irak güvenlik güçleri kaynakları, el-Taci askeri üssüne 5 katyuşa roketi düştüğünü belirtti. Saldırı sonucu can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bir bilgi verilmedi. - BAĞDAT

Kaynak: İHA
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