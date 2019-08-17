Bağdat'ta 73 çocuk bayramda hastanelik oldu

17.08.2019 13:07

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Kurban Bayramı boyunca 73 çocuk oyuncak tabancayla yaralandı.

Irak Sağlık Bakanlığı, başkent Bağdat'a 73 çocuğun oyuncak tabanca nedeniyle yaralandığı için hastanelere başvurduğunu açıkladı. Yaralanmaların, plastik boncuk atan oyuncak tabancalar nedeniyle olduğu açıklandı.

Hükümetten bu gibi tehlikeli oyuncakların getirilmesi için yasal düzenleme isteyen Sağlık Bakanlığı, yaralananların çoğunun gözlerinde isabet aldıklarını ve ameliyata alındıklarını bildirdi. - BAĞDAT

Kaynak: İHA