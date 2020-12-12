Bağdat'ta 2 milletvekili arasında silahlı çatışma çıktı
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Bağdat'ta 2 milletvekili arasında silahlı çatışma çıktı

12.12.2020 21:06 | Son Güncelleme: 12.12.2020 21:10
Bağdat'ta 2 milletvekili arasında silahlı çatışma çıktı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Meclisi'nden 2 milletvekili arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Meclisi'nden 2 milletvekili arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Ebu Gureyb bölgesinde Irak Meclisi milletvekillerinden Talal el-Zubai ile Kerim Ebu Sode'nin korumaları arasında silahlı çatışma çıktı. İlçedeki sokakların asfaltlama çalışmaları sırasında bölgede bulunan milletvekilleri arasındaki sözlü taciz silahlı çatışmaya dönüştü.

Korumaların birbirine ateş açması bölgede paniğe neden olurken, görgü tanıkları bazı vatandaşların çatışmada yaralandığını iddia etti.

Çatışma anı çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, kaydederken kavganın neden çıktığı henüz bilinmiyor. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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