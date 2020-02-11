Bağdat'ta 12 yıl sonra kar yağdı
Haberler » Güncel » Bağdat'ta 12 yıl sonra kar yağdı - Haber

Bağdat'ta 12 yıl sonra kar yağdı

Bağdat'ın şehir merkezine 12 yıl aradan sonra kar yağdı.

11.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:09
Bağdat'ta 12 yıl sonra kar yağdı

'ın şehir merkezine 12 yıl aradan sonra kar yağdı. En son 2008 yılında kısa süreli olarak kar yağışına maruz kalan şehirde soğuk havanın etkisinin yarın sona ereceği belirtildi.

Ülkenin kuzey kesimlerinde sıkça görülen kar, Bağdat ve çevresinde uzun yıllardır görülmüyordu. Sabah uyanan Bağdatlılar sokağa çıkarak bol bol fotoğraflar çekti. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

Kentten çeşitli kar yağışı görüntüleri


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler