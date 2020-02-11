Bağdat'ta 12 yıl sonra kar yağdı
Bağdat'ın şehir merkezine 12 yıl aradan sonra kar yağdı.
Bağdat'ın şehir merkezine 12 yıl aradan sonra kar yağdı. En son 2008 yılında kısa süreli olarak kar yağışına maruz kalan şehirde soğuk havanın etkisinin yarın sona ereceği belirtildi.
Ülkenin kuzey kesimlerinde sıkça görülen kar, Bağdat ve çevresinde uzun yıllardır görülmüyordu. Sabah uyanan Bağdatlılar sokağa çıkarak bol bol fotoğraflar çekti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------
Kentten çeşitli kar yağışı görüntüleri