Bağdat saldırısını DEAŞ üstlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün gece meydana gelen 4 kişinin ölümü ve 20 kişinin yaralanması ile sonuçlanan patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün gece meydana gelen 4 kişinin ölümü ve 20 kişinin yaralanması ile sonuçlanan patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Şiilerin yoğunlukta yaşadığı Irak'ın başkenti Bağdat'ın el-Kazımiye semtinde dün akşam saatlerinde bir patlama meydana gelmiş, 4 kişi hayatını kaybetmiş 20 kişi de yaralanmıştı. Patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Saldırının el-Kazımiye mahallesinde Şiilere ait bir türbe önünde bomba yerleştirerek gerçekleştirildiği ifade edildi.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı, patlamanın terör saldırısı olmadığını ve gaz tüpü patlaması sonucu meydana geldiğini duyurmuştu. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı