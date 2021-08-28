Bağdat Konferansı sonuç bildirgesinde Irak'a destek
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Bağdat Konferansı sonuç bildirgesinde Irak'a destek

Bağdat Konferansı sonuç bildirgesinde Irak'a destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen ve aralarında Türkiye'nin bulunduğu 9 ülkenin "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" sona erdi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen ve aralarında Türkiye'nin bulunduğu 9 ülkenin "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" sona erdi. Yayınlanan sonuç bildirgesinde katılımcı ülkelerden Irak'a destek geldi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türkiye, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Fransa, Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri dahil 10'dan fazla ülkenin katılımıyla düzenlenen "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" sona erdi. Irak Dışişleri Bakanlığı, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı sonuç bildirgesini yayınladı. Konferansa katılan ülkelerin Irak hükümeti ve halkının yanında olduklarının vurgulandığı bildirgede, "Bölge istikrarının sağlanması için bölgesel ve ulusal çabaların birleştirilmesi gerektiği vurgulanırken, Irak hükümeti ise söz konusu konferansın düzenlenmesinde oynadığı rol için Fransa'ya teşekkürlerini sundu" denildi.

Irak'ın uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapmasının, hükümetin dış ilişkilerde izlediği dengeli siyasetin sonucu olduğu belirtilen açıklamada, "Katılımcı ülkeler, Irak hükümetinin kurumsallaşmak için gösterdiği çabaların yanı sıra şaibesiz ve adil olması için seçimlerin uluslararası gözetim altında yapılması talebini destekledi" ifadeleri kullanıldı.

Bölgenin karşı karşıya kaldığı ortak zorluklara karşı bölge ülkelerinin iyi komşuluk, içişlerine karışmama ve milli egemenliğe saygı duyma prensipleri çerçevesinde işbirliği yapmaları gerektiği vurgulanan sonuç bildirgesinde, Irak'ın koalisyon güçleri ve dost ülkelerin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'a karşı elde ettiği zaferin memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

Irak hükümetinin ekonomik reform çalışmalarının desteklendiği kaydedilen açıklamada, "Irak'ın imarı için Irak hükümetinin çabaları katılımcı ülkeler tarafından desteklenirken, göçmenlerin evlerine geri dönmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar da memnuniyetle karşılandı" denildi.

"IRAK, 1980'DEN BU YANA BÖYLE BİR KONFERANSA EV SAHİPLİĞİ YAPMADI, BU TARİHİ BİR OLAY"

Konferansın tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, başka ülkelerin de katılacağı yeni toplantının yakın zaman içerisinde düzenleneceğini söyledi. Irak'ın, bölgedeki ülkelerle yaptığı arabuluculuk çabaları sonucu bu aşamaya ulaştığını kaydeden Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, "Irak söz konusu konferansın başarılı geçmesi için büyük bir diplomatik rol üstlendi. Irak, bütün komşularla iyi ilişkileri olan tek ülke" diye konuştu.

Irak'ta 40 yılı aşkın süredir böyle bir toplantı yapılmadığını kaydeden Irak Dışişleri Bakanı, "Irak, 1980'den bu yana böyle bir konferansa ev sahipliği yapmadı bu tarihi bir olay" ifadelerini kullandı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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