Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı başladı
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Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı başladı

İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Hacıoğlu - Haberler | Güncel

- Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı başladı Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılım sağladığı 'Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı', Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi'nin açılış konuşmasıyla başladı.

- Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı başladı

BAĞDAT - Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılım sağladığı 'Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı', Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi'nin açılış konuşmasıyla başladı.

Irak'ta Türkiye, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Fransa, Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri dahil 10'dan fazla ülkenin katılımıyla düzenlenen "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" başladı. Açılış konuşmasını yapan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkesinin başkalarına saldırı, bölgesel-uluslararası çatışma sahası olmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Konferansın hassas ve tarihi bir dönemde gerçekleştirildiğini ifade eden El-Kazımi, konferanstan Irak'ın kalkınması ve imarı için ekonomik ortaklıklar sağlanmasını dileğinde bulunduğunu söyledi. El-Kazımi, konferansı "Irak'ın bölgesel ve uluslararası ilişkilerinin güçlendirilmesi için önemli bir adım" olarak nitelendirerek Irak'ın karşı karşıya kaldığı zorlukları dost ve komşu ülkelerin desteğiyle atlattığını kaydetti. Konferansın Irak'ın diyalogdan yana olduğunu ve içişlerine karışmama arzusunu ifade etmekte olduğunu belirten El-Kazımi, "Irak, topraklarının uluslararası ülkelerin çekişmelerine sahne olmasına izin vermediği için bu sayede bölgede istikrarın sağlanması için önemli bir unsur olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı. Irak'ın dünyadaki en güçlü terör örgütüne karşı büyük bir zafer elde ettiğini, bu zaferin komşu ve dost ülkelerin sayesinde gerçekleştiğini aktaran El-Kazımi, "Iraklılar dünya adına bir savaşa girdi ve kazandı" diye konuştu.

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor.

Irak, kaybettiği bölgesel konumunu yeniden kazanmayı hedefliyor

Başkentte gerçekleştirilen konferansta İran ile Suudi Arabistan başta olmak üzere körfez ülkeleri arasındaki sorunların yanı sıra Yemen Savaşı, Lübnan'daki siyasi kriz, Suriye'deki iç savaş, bölgesel su krizi, ekonomik ilişkiler gibi konular ele alınacak. Irak'ın güvenliği, yatırım ve komşu ülkeler arasındaki sorunları görüşmek için sadece bölgesel ülkelerin katılmasının planlanan konferans, Irak'a komşu olmayan bazı Arap ve yabancı ülkelerin katılımıyla "uluslararası zirve toplantısı" niteliği taşıyor. Irak, zirve toplantısıyla uzun yıllardır maruz kaldığı şiddet olaylarından sonra kaybettiği bölgesel konumunu yeniden kazanmayı amaçlıyor.

Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı başladı
Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı başladı
Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı başladı
Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Hacıoğlu

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