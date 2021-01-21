Bağdat'ın merkezinde patlama meydana geldi: 32 ölü, 110 yaralı
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Bağdat'ın merkezinde patlama meydana geldi: 32 ölü, 110 yaralı

21.01.2021 18:15 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:21

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde intihar eylemi sebebiyle meydana gelen patlamada 32 kişi öldü, 110 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde intihar eylemi sebebiyle meydana gelen patlamada 32 kişi öldü, 110 kişi yaralandı.

Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde Tayaran Meydanı'nda intihar saldırısı neticesinde patlama yaşandı.

Iraklı yetkililer, daha sonraki açıklamalarında aynı meydanda iki patlama meydana geldiğini bildirdi.

Patlamalarda şimdiye kadar 32 kişinin öldüğü, 110 kişinin yaralandığını öğrenildi.

Eylemi henüz üstlenen olmadı.

Bağdat'ın merkezinde patlama meydana geldi: 32 ölü, 110 yaralı
Bağdat'ın merkezinde patlama meydana geldi: 32 ölü, 110 yaralı
Bağdat'ın merkezinde patlama meydana geldi: 32 ölü, 110 yaralı
Bağdat'ın merkezinde patlama meydana geldi: 32 ölü, 110 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wisam Zeyad Mohammed

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