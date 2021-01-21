Bağdat'ın merkezinde patlama meydana geldi (2)
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Bağdat'ın merkezinde patlama meydana geldi (2)

21.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:46

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde intihar eylemi sebebiyle meydana gelen patlamada ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde intihar eylemi sebebiyle meydana gelen patlamada ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.

Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tayaran Meydanı'nda intihar saldırısı neticesinde patlama yaşandı.

Eylemi henüz herhangi bir grup üstlenmezken, ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Bağdat'ın merkezinde patlama meydana geldi (2)
Bağdat'ın merkezinde patlama meydana geldi (2)
Bağdat'ın merkezinde patlama meydana geldi (2)
Bağdat'ın merkezinde patlama meydana geldi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wisam Zeyad Mohammed

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