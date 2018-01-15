Bağdat: Ikby ile Görüşmelere Güven Havası Hakim

Irak merkezi hükümeti, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile bağımsızlık referanmdumu sonrası yaşanan krizin çözümü için Erbil'de yapılan müzakerelerin olumlu bir havada geçtiğini açıkladı.

Merkezi hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede güvenlik, IKBY sınırlarının, petrol sahaları, barajlar ve havalimanlarının kontrolü ile ilgili konuların konuşulduğu belirtildi.

Reuters'ın duyurduğu açıklamada "Karşılıklı güven ve anlayış ortamında gerçekleşen görüşmeler, sorunların çözümü için bir dizi tavsiye üretilerek sonuçlandı" denildi.

Erbil'e yakın Rudaw yayın kuruluşu, Iraklı ve Kürt yetkililerin Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarının ortak kontrolü dahil bir dizi konu üzerinde anlaşıldığını duyurdu.

Bağdat ile Erbil ilişkileri, 25 Eylül'de IKBY'de yapılan bağımsızlık referandumu ardından krize sürüklenmişti.

Referandumu tanımadığını açıklayan merkezi hükümet, IKBY'deki havalimanlarını uluslararası uçuşlara kapatmış ve bir dizi yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Ekim ayında Irak ordusu ve müttefiklerinin başlattığı operasyonla Kerkük'te kontrol peşmergenin elinden alınmış, vilayetteki petrol sahalarının denetimi de Bağdat yönetiminin eline geçmişti.

Türkiye ve İran başta olmak üzere ABD ve Avrupa Birliği de merkezi hükümeti desteklemişti.