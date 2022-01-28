Bağdat Havalimanına füzeli saldırıYolcu uçağına isabet etti - Haberler
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Bağdat Havalimanına füzeli saldırıYolcu uçağına isabet etti

İhlas Haber Ajansı, Abdulkadir Hacıoğlu - Güncel
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- Bağdat Havalimanına füzeli saldırı Yolcu uçağına isabet etti -Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın 6 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda füzelerden biri yolcu uçağına isabet etti.

- Bağdat Havalimanına füzeli saldırı

Yolcu uçağına isabet etti

BAĞDAT - - Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın 6 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda füzelerden biri yolcu uçağına isabet etti.

Irak'taki Uluslararası Bağdat Havalimanına bu sabah roketli saldırı düzenlendi. Iraklı güvenlik yetkilileri, Uluslararası Bağdat Havalimanına 6 roketin düştüğünü açıkladı. Roketlerin bazıları havalimanı pistine düşerken sivil kısmına düşen bazı füzelerin de bir uçağa isabet ettiği bildirildi. Saldırı sırasında devreye giren Irak Hava Savunma Sisteminin bazı roketleri önlediğini aktarıldı.

Saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bağdat Havalimanına füzeli saldırıYolcu uçağına isabet etti

Bağdat Havalimanına füzeli saldırıYolcu uçağına isabet etti

Bağdat Havalimanına füzeli saldırıYolcu uçağına isabet etti

İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Hacıoğlu - Güncel

Saldırı, Bağdat, Irak, Güncel, Haber

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