Bağdat Havalimanına füzeli saldırı - Haberler
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Bağdat Havalimanına füzeli saldırı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bağdat Havalimanına füzeli saldırı

-Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın 6 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda füzelerden biri yolcu uçağına isabet etti.

- Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın 6 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda füzelerden biri yolcu uçağına isabet etti.

Irak'taki Uluslararası Bağdat Havalimanına bu sabah roketli saldırı düzenlendi. Iraklı güvenlik yetkilileri, Uluslararası Bağdat Havalimanına 6 roketin düştüğünü açıkladı. Roketlerin bazıları havalimanı pistine düşerken sivil kısmına düşen bazı füzelerin de bir uçağa isabet ettiği bildirildi. Saldırı sırasında devreye giren Irak Hava Savunma Sisteminin bazı roketleri önlediğini aktarıldı.

Saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - BAĞDAT

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Saldırı, Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Haber

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