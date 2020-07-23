Bağdat Havalimanı yaklaşık 4 ay sonra uçuşlara açıldı
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Bağdat Havalimanı yaklaşık 4 ay sonra uçuşlara açıldı

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 4 ay kapalı kalan Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndan ilk yurt içi ve yurt dışı uçuşlar yapıldı.

Bağdat Havalimanı yaklaşık 4 ay sonra uçuşlara açıldı
23.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:25

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 4 ay kapalı kalan Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndan ilk yurt içi ve yurt dışı uçuşlar yapıldı.

Irak Sivil Havacılık Kurumu Basın Sorumlusu Cihad Divan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivil Havacılık Kurumunun tavsiye ve talepleri üzerine kriz masası tarafından havalimanlarının iç ve dış uçuşlara açıldığını belirtti.

Yolculara havalimanlarında maske ve eldiven takmanın yanı sıra ve sosyal mesafeyi koruma zorunluluğu getirildiğini söyleyen Divan, "Bir uçuşla diğeri arasında 3 ila 4 saat zaman var. Bunu da yolcuların sağlığı için gerekli dezenfekte işlemlerini yapmak için uygulayacağız. Uçak içinde de salgına karşı tüm temizlik işlemleri sürecek." dedi.

Bağdat'tan ilk yurt dışı seferler Dubai, Kiev, Beyrut ve Kahire'ye gerçekleştirildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndan uçuşlar 16 Mart'ta askıya alınmıştı.

Irak'ta başkent Bağdat'ın yanı sıra Necef, Basra, Erbil ve Süleymaniye kentlerinde havalimanları bulunuyor.

Kaynak: AA

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