Bağdat Havalimanı yakınlarında askeri üsse saldırı: 6 yaralı
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Bağdat Havalimanı yakınlarında askeri üsse saldırı: 6 yaralı

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan bir askeri üsse saldırı düzenlendi.

09.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:34
Bağdat Havalimanı yakınlarında askeri üsse saldırı: 6 yaralı

'ta Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan bir askeri üsse saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel medya, havalimanı ve çevresine 4 Katyusha roketi atıldığını ve saldırıda 6 kişinin yaralandığını yazdı. Ayrıca, güvenlik güçlerinin yaptığı arama sonucunda bölgede roket rampası bulunduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
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