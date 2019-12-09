Bağdat Havalimanı yakınlarında askeri üsse saldırı: 6 yaralı

09.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:34

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan bir askeri üsse saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel medya, havalimanı ve çevresine 4 Katyusha roketi atıldığını ve saldırıda 6 kişinin yaralandığını yazdı. Ayrıca, güvenlik güçlerinin yaptığı arama sonucunda bölgede roket rampası bulunduğu belirtildi.

Kaynak: DHA