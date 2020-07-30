Bağdat Havalimanı yakınına füzeli saldırı düzenlendi Irak'ın başkenti Bağdat'ta havalimanı yakınlarına füzeli saldırı gerçekleştirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta havalimanı yakınlarına füzeli saldırı gerçekleştirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Meyda Ağından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına 2 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sonucu herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

Kaynak: AA