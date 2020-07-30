Bağdat Havalimanı yakınına füzeli saldırı düzenlendi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta havalimanı yakınlarına füzeli saldırı gerçekleştirildi.
30.07.2020 21:45 | Son Güncelleme: 30.07.2020 21:59
Irak'ın başkenti Bağdat'ta havalimanı yakınlarına füzeli saldırı gerçekleştirildi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Meyda Ağından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına 2 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği ifade edildi.
Açıklamada, saldırı sonucu herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.
Kaynak: AA