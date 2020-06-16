Bağdat Havalimanı yakınına füze saldırısı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, havalimanı yakınına 3 Katyuşa füzesinin atıldığı bildirildi.
16.06.2020 09:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:59
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, havalimanı yakınına 3 Katyuşa füzesinin atıldığı bildirildi.
Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, gece yarısı Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınına 3 adet Katyuşa füzesi düştü.
Saldırıda herhangi bir hasarın oluşmadığı belirtildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin füzelerin atıldığı yeri tespit ettiği aktarılırken, saldırının kim tarafından yapıldığı bilgisine ise yer verilmedi.
Bağdat Havalimanı yakınlarına 1 hafta önce de füzeyle saldırı düzenlenmişti.
Kaynak: AA