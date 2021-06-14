Bağdat Havalimanı'ndaki askeri üsse saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bağdat Havalimanı'ndaki askeri üsse saldırı

Bağdat Havalimanı'ndaki askeri üsse saldırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda bulunan askeri üsse saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda bulunan askeri üsse saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Iraklı güvenlik yetkilileri, sabah erken saatlerde Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda yer alan askeri üssün havadan hedef alındığını belirtti. Bombaların üsse ait bir duvara isabet ettiğini kaydeden kaynak, saldırının herhangi bir can kaybına yol açmadığını ifade etti.

Öte yandan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırlara da dün 2 kez saldırı düzenlenmişti. Ülkenin güneyindeki Nasıriye kentindeki tırın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 3 güvenlik personellinin yaralandığı bildirilmişti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kadıköy'de, Cadde 10K Koşusu dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kadıköy'de, Cadde 10K Koşusu dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Muharrem İnce Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enis Arıkan Hande Ataizi Selçuk Balcı Erkan Petekkaya
Spor Diego Ozan Tufan Burak Yılmaz Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bağdat Havalimanı'ndaki askeri üsse saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 09:52:41. #1.13#

title