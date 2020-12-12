Bağdat Havalimanı'nda patlama!
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Bağdat Havalimanı'nda patlama!

12.12.2020 12:26 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:30
Bağdat Havalimanı'nda patlama!

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda patlama meydana geldiği ve hasar meydana gelmediği bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda patlama meydana geldiği ve hasar meydana gelmediği bildirildi.

Irak güvenlik yetkilileri, başkent Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda, Ala Askeri Hava Üssü ile Acil Müdahale biriminin bulunduğu noktada bir patlamanın meydana geldiğini açıkladı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, patlama sonucu herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

İran'a yakınlığıyla bilinen silahlı gruplar önceki gün ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırlara saldırı düzenleyerek, koalisyon güçleriyle ateşkesin sona erdiğini duyurmuştu.

Irak'ta Ocak ayının başında İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ABD tarafından öldürülmesinin ardından yabancı misyonlarla askeri üsleri hedef alan saldırılar arttı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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