Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı
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Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi.

Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı
22.06.2020 22:41 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:12

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi. Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Hücresi tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı'na 1 adet Katyuşa roketi düştüğü ve saldırıda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Güvenlik Hücresi, roketin Bağdat'ın batısındaki Ebu Garib ilçesinden atıldığını aktardı.

Bağdat Uluslararası Havalimanı, çevresinde ABD ve Irak askeri tesislerinin yer alması nedeniyle son dönemde çok sayıda roketli saldırıya uğramıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA

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