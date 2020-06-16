Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı
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Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı

Irak'ta bulunan Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı düzenledi.

Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı
16.06.2020 12:08 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:06

Irak'ta bulunan Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Bağdat Havalimanı'nda ABD diplomatlarla askerlerinin bulunduğu üs yakınlarına 2 adet katuyşa roketi düştü. Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmazken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Geçtiğimiz Ocak ayında İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in Bağdat'ta ABD tarafından öldürülmesi olayı ardından Irak'taki ABD askeri üsleri saldırıya maruz kalıyor. - ERBİL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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