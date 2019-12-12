Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı
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Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta uluslararası havalimanına roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

12.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:00
Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı

'ın başkenti 'ta uluslararası havalimanına roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki uluslararası havalimanına yine roketli saldırı düzenlendi. Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına iki roketin düştüğü belirtilerek, saldırının hiçbir hasara yol açmadığı vurgulandı. Bağdat Havalimanı yakınlarındaki ABD askeri üssü geçtiğimiz Pazartesi günü benzer saldırıya maruz kalmış, 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı. ABD, Irak'taki üslerini hedef alan saldırıların gelişmiş roketlerle yapıldığını iddia etmişti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İHA
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