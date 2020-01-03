Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı iddiası
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Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı iddiası

Irak'ın başkentinde, Uluslararası Bağdat Havalimanı çevresine 4 adet füzeyle saldırı düzenlendiği iddia edildi.

03.01.2020 01:30 | Son Güncelleme: 03.01.2020 01:30
Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı iddiası

'ın başkentinde, Uluslararası Havalimanı çevresine 4 adet füzeyle saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Irak'taki yerel medya haberlerinde, Bağdat Havalimanı çevresine 4 adet Katyuşa füzesi ile saldırı yapıldığı ileri sürüldü.

Söz konusu saldırının sesi başkentin bazı noktalarından da duyulurken, Irak makamlarından ise iddialara yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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