Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı iddiası
Irak'ın başkentinde, Uluslararası Bağdat Havalimanı çevresine 4 adet füzeyle saldırı düzenlendiği iddia edildi.
03.01.2020 01:30 | Son Güncelleme: 03.01.2020 01:30
Irak'ın başkentinde, Uluslararası Bağdat Havalimanı çevresine 4 adet füzeyle saldırı düzenlendiği iddia edildi.
Irak'taki yerel medya haberlerinde, Bağdat Havalimanı çevresine 4 adet Katyuşa füzesi ile saldırı yapıldığı ileri sürüldü.
Söz konusu saldırının sesi başkentin bazı noktalarından da duyulurken, Irak makamlarından ise iddialara yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA