Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı iddiası

03.01.2020 01:30 | Son Güncelleme: 03.01.2020 01:30

Irak'ın başkentinde, Uluslararası Bağdat Havalimanı çevresine 4 adet füzeyle saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Irak'taki yerel medya haberlerinde, Bağdat Havalimanı çevresine 4 adet Katyuşa füzesi ile saldırı yapıldığı ileri sürüldü.

Söz konusu saldırının sesi başkentin bazı noktalarından da duyulurken, Irak makamlarından ise iddialara yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA