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Bağdat Havalimanı'na füze saldırısı düzenlendi

AA, Haydar Karaalp - Güncel
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Bağdat Havalimanı'na füze saldırısı düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'na füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'na füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

AA muhabirinin Irak güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Bağdat Havalimanı'na bu sabah saat 05.00 civarı füzeli saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda can kaybı olmadığı aktarıldı.

Bağdat Havalimanı'nda ABD'nin askeri üssü bulunuyor. Saldırının ardından bu üste uzun süre sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Uluslararası Bağdat Havalimanı'na 5 gün önce de füze saldırısı düzenlenmiş ve bir sivil uçak zarar görmüştü.

AA / Haydar Karaalp - Güncel

Saldırı, Bağdat, Irak, Güncel, Haber

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