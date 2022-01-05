Bağdat Havalimanı'na füze saldırısı düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta havalimanı çevresindeki Victory Askeri Üssü'ne füze saldırısı yapıldığı bildirildi.

Irak menşeli Nasnews haber sitesinin bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, Victory Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırı katyuşa füzeleriyle gerçekleştirildi.

Füzelerin düşmesinin ardından bölgeden siren sesleri duyuldu. Olaya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Iraklı gazeteci Ömer el-Cenabi, son saldırının ardından resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a bağlı silahlı gruplar tarafından iki gün içinde üçüncü saldırı düzenlendiğine dikkati çekti. Cenabi ayrıca, söz konusu saldırının öldürme ya da hasar amaçlı olmadığı ancak konunun tırmandırılmasının hedeflendiği yorumunu yaptı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD suikastıyla öldürülmesinin yıl dönümünde 3'üncü kez saldırı düzenlenmesi dikkati çekti.

Bağdat'taki Victory Askeri Üssü iki gün önce patlayıcı yüklü iki insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alınmıştı. Ayrıca ülkenin batısındaki Enbar kentinde uluslararası koalisyon danışmanlarının bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne de dün benzeri bir saldırı düzenlenmişti.

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Irak Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri

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