Bağdat Havaalanı yakınlarına Katyuşa füzesiyle saldırı: 6 yaralı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta uluslararası havaalanının yakınında bulunan bir askeri üs, 4 Katyuşa füzesi ile hedef alındı. Saldırıda 6 kişi yaralandı
09.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:44
Irak'ın başkenti Bağdat'ta uluslararası havaalanının yakınında bulunan bir askeri üs, 4 Katyuşa füzesi ile hedef alındı.
Irak ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda 6 'savaşçının' yaralandığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com