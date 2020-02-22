Bağdat Caddesinde kazanı olduğu bölgedeki esnaf kazayı anlattı

22.02.2020 15:21 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:21

Kadıköy Bağdat Caddesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bankta oturan iki kişiye çarpmış ardından başka bir otomobile çarparak durabilmişti. 1'i ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığı kazada, ağır yaralı kişinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan kazanın yaşandığı bölgedeki iş yerlerinde çalışan vatandaşlar, aynı bölgede benzer kazaların yaşandığını söyleyerek önlem alınması gerektiğini belirtti.



Kaza, Kadıköy Erenköy Mahallesi Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı, o sırada her şeyden habersiz bankta oturan Cansu Safi ve yanındaki nişanlısına çarptı ardından başka bir araca çarparak durabildi. Kazada Cansu Safi ağır yaralanırken, nişanlısı ve sürücünün çarptığı araçtaki kişi hafif yaralandı. Sürücünün daha sonra polise giderek teslim olduğu öğrenildi. Kazanın yaşandığı bölgedeki iş yerlerinde çalışan kişiler sabah saatlerinde olayı haberlerden gördüklerini belirterek, aynı yede benzer kazaların yaşandığını belirtti.



Kazanın yaşandığı bölgedeki bir iş yerinde çalışan Nurullah Ergin, "Biz sabah işe geldik kamera kayıtlarını izledik. Kırmızı ışıklar yanıyor. Işıklar yanar yanmaz birkaç araç geliyor ardından geriden bir araç sür'atli geliyor. Yalpalayarak geliyor. Burada çift oturuyor, onlar da görüyorlar aracı ama kaçamadan o hızla araba vuruyor. Bayan arkadaşı 50 metre kadar bankla beraber sürüklüyor. Erkek olan şahıs yerde kalıyor. O kadarını görebildim. Büyük kazalar sık sık olmuyor ama kazalar sık sık oluyor. Ama uzun süredir böyle büyük kaza olmamıştı" dedi.



Kazanın olduğu bölgedeki bir iş yerinin çalışanı, "Durumu ağırmış dediklerine göre. Burada çok kaza oluyor. Ama kontroller olmuyor. Hep ceza kesimi oluyor. Araç sür'atliymiş" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA