Bağdat Caddesinde genç kızların scooter ile trafikte tehlikeli yolculuğu kamerada
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Bağdat Caddesinde genç kızların scooter ile trafikte tehlikeli yolculuğu kamerada

25.09.2020 09:50 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:01
Bağdat Caddesinde genç kızların scooter ile trafikte tehlikeli yolculuğu kamerada

Bağdat Caddesi'nde 2 genç kızın scooter ile tehlikeli yolculuğu trafikte olan başka bir sürünün cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bağdat Caddesi'nde 2 genç kızın scooter ile tehlikeli yolculuğu trafikte olan başka bir sürünün cep telefonu kameralarına yansıdı. Scooter kullanan genç kızların yolda zik zak yaparak şerit değiştirmesi dikkat çekti.

Martı olarak bilinen elektrikli scooter İstanbul trafiğinde tehlikeye yol açıyor. 18 yaş sınırı olan "martı" scooterda bu kural sık sık ihlal ediliyor. Martıların trafiğin işlek caddelerinde seyir etmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz gece Kadıköy, Bağdat Caddesi'nde 2 kişinin trafikte martılar ile zik zak çizerek şeridinden çıkarak diğer sürücülerin şeridine geçmesi tehlikeye yol açtı. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Bağdat Caddesi'nde 2 genç kızın scooter ile trafikte şeritlerinden çıkıp zik zaklar çizerek trafikte canlarını tehlikeye atıyor. - İSTANBUL

Bağdat Caddesinde genç kızların scooter ile trafikte tehlikeli yolculuğu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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