Bağdat Caddesinde düğün konvoyunun önünü kesen motosikletliler pes dedirtti
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Bağdat Caddesinde düğün konvoyunun önünü kesen motosikletliler pes dedirtti

Bağdat Caddesinde düğün konvoyunun önünü kesen motosikletliler pes dedirtti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy, Bağdat Caddesinde düğün konvoyunun önünü kesen motosikletli bir grup geç trafiği tehlikeye atarak, motosikletleriyle gösteri yaptı.

Kadıköy, Bağdat Caddesinde düğün konvoyunun önünü kesen motosikletli bir grup geç trafiği tehlikeye atarak, motosikletleriyle gösteri yaptı. Polis ekipleri tarafından motosikletlerin bağlanmasıyla düğün konvoyu yoluna devam etti.

Olay, geçtiğimiz gün Kadıköy'de Bağdat Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli bir grup genç bahşiş almak için Bağdat Caddesinde ilerleyen düğün konvoyunun önünü kesti. Motosikletleriyle gösteri yapan gençler, trafiği tehlikeye atarak, uzun kuyruklar oluşmasını sağladı. Polis ekipleri tarafından motosikletler kaldırılarak yol trafiği açıldı. Düğün konvoyu devam ederken, Motosikletli gençlere cezai işlem uygulayan ekipler, motosikletleri de bağladı. - İSTANBUL

Bağdat Caddesinde düğün konvoyunun önünü kesen motosikletliler pes dedirtti
Bağdat Caddesinde düğün konvoyunun önünü kesen motosikletliler pes dedirtti
Bağdat Caddesinde düğün konvoyunun önünü kesen motosikletliler pes dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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