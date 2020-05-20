BAĞDAT CADDESİ YİNE KALABALIK GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU KORONAVİRÜS ile mücadele devam ederken Kadıköy Bağdat Caddesi yine kalabalık görüntülere sahne oldu.

KORONAVİRÜS ile mücadele devam ederken Kadıköy Bağdat Caddesi yine kalabalık görüntülere sahne oldu. Sosyal mesafe hiçe sayılırken bazı vatandaşların da maske takmadğı görüldü.

Bugün itibariyle 0-14 yaş grubu arasındaki çocuklar için sokağa çıkma kısıtlaması, saat 11.00 itibariyle 4 saatliğine kaldırılmıştı. Bu sürede aileleriyle gelen çocuklar parklarda oynadı, sahillerde yürüyüş yaptı. Bağdat Caddesi'nde de yoğunluk oluştu. Çocuklar için kısıtlamanın başlamasına ragmen, ailelerinin yanında bazı çocuklar caddede dolaştı.

Kaynak: DHA