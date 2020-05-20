BAĞDAT CADDESİ YİNE KALABALIK GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
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BAĞDAT CADDESİ YİNE KALABALIK GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

KORONAVİRÜS ile mücadele devam ederken Kadıköy Bağdat Caddesi yine kalabalık görüntülere sahne oldu.

BAĞDAT CADDESİ YİNE KALABALIK GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
20.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:14
KORONAVİRÜS ile mücadele devam ederken Kadıköy Bağdat Caddesi yine kalabalık görüntülere sahne oldu. Sosyal  mesafe hiçe sayılırken bazı vatandaşların da maske takmadğı görüldü.

Bugün itibariyle 0-14 yaş grubu arasındaki çocuklar için sokağa çıkma kısıtlaması, saat 11.00 itibariyle 4 saatliğine kaldırılmıştı. Bu sürede aileleriyle gelen çocuklar parklarda oynadı, sahillerde yürüyüş yaptı.  Bağdat Caddesi'nde de yoğunluk oluştu. Çocuklar için kısıtlamanın başlamasına ragmen, ailelerinin yanında bazı çocuklar caddede dolaştı.

Görüntü dökümü

--------------------Bağdat Caddesi'nden görüntüMaskesiz yürüyenelerAraç yoğunluğu

Genel ve detay görüntü


- İstanbul

Kaynak: DHA

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