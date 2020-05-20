BAĞDAT CADDESİ YİNE KALABALIK GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
KORONAVİRÜS ile mücadele devam ederken Kadıköy Bağdat Caddesi yine kalabalık görüntülere sahne oldu.
20.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:14
KORONAVİRÜS ile mücadele devam ederken Kadıköy Bağdat Caddesi yine kalabalık görüntülere sahne oldu. Sosyal mesafe hiçe sayılırken bazı vatandaşların da maske takmadğı görüldü.
- İstanbul
Bugün itibariyle 0-14 yaş grubu arasındaki çocuklar için sokağa çıkma kısıtlaması, saat 11.00 itibariyle 4 saatliğine kaldırılmıştı. Bu sürede aileleriyle gelen çocuklar parklarda oynadı, sahillerde yürüyüş yaptı. Bağdat Caddesi'nde de yoğunluk oluştu. Çocuklar için kısıtlamanın başlamasına ragmen, ailelerinin yanında bazı çocuklar caddede dolaştı.
Görüntü dökümü--------------------Bağdat Caddesi'nden görüntüMaskesiz yürüyenelerAraç yoğunluğu
Genel ve detay görüntü
- İstanbul
Kaynak: DHA