BAĞDAT CADDESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ ARDINDAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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BAĞDAT CADDESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ ARDINDAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının birinci gününde Bağdat Caddesi boş kaldı.

23.04.2020 12:17 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:17
BAĞDAT CADDESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ ARDINDAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının birinci gününde Bağdat Caddesi boş kaldı. Cadde havadan görüntülendi. 

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın birinci gününde normal zamanda kalabalık olan Bağdat Caddesi, caddeye bağlanan sokaklar sessizliğe büründü. Sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe bürünen Bağdat caddesi havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü: -----------------Havadan görüntüler

-Caddeden detaylar


- İstanbul

Kaynak: DHA

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