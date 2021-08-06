BAĞDAT CADDESİ ORTA REFÜJÜ AĞAÇLANDIRILIYOR
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BAĞDAT CADDESİ ORTA REFÜJÜ AĞAÇLANDIRILIYOR

BAĞDAT CADDESİ ORTA REFÜJÜ AĞAÇLANDIRILIYOR
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Sivas Belediyesi, şehrin güneyinden Cumhuriyet Üniversitesi ve şehir merkezini birbirine bağlayan Bağdat Caddesinde ağaçlandırma çalışması başlattı.

Sivas Belediyesi, şehrin güneyinden Cumhuriyet Üniversitesi ve şehir merkezini birbirine bağlayan Bağdat Caddesinde ağaçlandırma çalışması başlattı.

Sivas'ın daha yeşil bir dokuya kavuşması amacıyla çalışmalarını sürdüren Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir genelinde çok sayıda alanda gerçekleştirdiği ağaçlandırma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Bu çerçevede geçtiğimiz yıl 15 bin nitelikli ağacı toprakla buluşturan ekipler Sivaslı ailelerin kendi hatıra ormanını oluşturması hedefiyle 58 bin aileye tohum dağıtımı gerçekleştirirken yeni açılan bulvarlarda yaya ve bisiklet yollarını da nitelikli ağaçlarla donattı.

Daha yeşil bir Sivas için aralıksız çalışan Sivas Belediyesi son olarak uygun cadde ve sokaklarda refüjlerde ağaçlandırma çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda, Bağdat Caddesinde bulunan refüjlerde altyapıyı bozmadan özel üretilen saksılarla zemini yükselterek alana uyumlu, 120 şeker akçaağacın dikimini gerçekleştirildi. Bu çalışmalar yeni açılan yollar başta olmak üzere uygun alanların tamamında gerçekleştirilecek.

Oluşturma Tarihi : 06 Ağustos, 2021

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Kaynak: Habermetre

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