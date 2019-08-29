29.08.2019 09:44

Bağdat Caddesi'nden Dolmabahçe'ye klasik araçlarla zafer konvoyu

İSTANBUL - 30 Ağustos Zafer Bayramının 97.Yılı kutlamaları kapsamında, yarım asrı devirmiş onlarca klasik araç İstanbul Anadolu Yakasından, Dolmabahçe'ye geçeceK

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin yıllardır organize ettiği gelenekselleşmiş etkinlikte, ülke bütünlüğümüze, milli birlik ve beraberliğimize, toplumsal barışımıza katkı sunmak amacıyla,1940'lı yıllardan 1970'li yıllara kadar, bir döneme damgasını vurmuş ve Türk bayraklarıyla süslenmiş 100 civarında, çeşitli marka ve modellerde klasik araç, 30 ağustos zafer konvoyunda bir araya gelecek.

İstanbul Anadolu Yakasında Maltepe sahil yolunda sabah saatlerinde bir araya gelecek onlarca klasik araç, son hazırlıklar yapıldıktan sonra saat 11.00'de Kadıköy istikametinde, Bağdat Caddesi güzergahında hareket edecekler.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçecek klasik araç konvoyu güzergahını, Atatürk'ün gözlerini yumduğu Dolmabahçe'de sonlandıracak.

Kaynak: İHA