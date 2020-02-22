Bağdat Caddesi'ndeki kazada yaralanan nişanlı çiftin fotoğrafı
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Bağdat Caddesi'ndeki kazada yaralanan nişanlı çiftin fotoğrafı

BAĞDAT Caddesi'ndeki kazada yaralanan çiftin nişanlı olduğu ortaya çıktı.

22.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:22
Bağdat Caddesi'ndeki kazada yaralanan nişanlı çiftin fotoğrafı

Caddesi'ndeki kazada yaralanan çiftin nişanlı olduğu ortaya çıktı. Kazaya neden olan sürücü Altun'un adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Bağdat Caddesi'nde kaldırıma çıkan otomobilin bankta otururken çarptığı Berkehan Bulgurcu ile ağır yaralanan Cansu Safi'nin nişanlı olduğu öğrenildi. Safi'nin hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. kaydedildi. 

Alkollü olduğu belirlenen sürücü Muhammed Enes Altun'un sevkedildiği adliyede işlemleri sürüyor. 

 


Kaynak: DHA
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