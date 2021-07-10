Son dakika haberi: Bağdat Caddesi'ndeki kazada yaralanan kadın öldü
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Son dakika haberi: Bağdat Caddesi'ndeki kazada yaralanan kadın öldü

Son dakika haberi: Bağdat Caddesi'ndeki kazada yaralanan kadın öldü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde otomobilin çarpması sonucu yaralanan Güler Baykal (68) hayatını kaybetti.

KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde otomobilin çarpması sonucu yaralanan Güler Baykal (68) hayatını kaybetti.

Bağdat Caddesi önceki gün saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, aşırı hızla ilerlediği öne sürülen Bülent Kaya yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Güler Baykal'a çarptı.  Baykal yere savrulurken, hızını alamayan otomobil 2 motosiklet, bank ve ağaca çarparak durabildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Baykal'ı ambulansla Göztepe Prof.Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Baykal bugün hayatını kaybetti.

Bu arada kaza sonrası Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Bülent Kaya emniyetteki işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. 

Savcılık "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanması talebiyle şüpheliyi hakimliğe sevk etti. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Bülent Kaya hakkında sevk edildiği suç maddesinden yurt dışına çıkmamak ve imza şeklindeki adli kontrol tedbirlerini uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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