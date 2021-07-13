Bağdat Caddesi'nde yaşlı kadının ölümüne neden olan araç sürücüsü tutuklandı
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Bağdat Caddesi'nde yaşlı kadının ölümüne neden olan araç sürücüsü tutuklandı

Bağdat Caddesi'nde yaşlı kadının ölümüne neden olan araç sürücüsü tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde aşırı hızla ilerlediği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde aşırı hızla ilerlediği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 8 Temmuz günü meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Güler Baykal, aşırı hızla seyreden Bülent K.'nın(25) çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan araç sürücüsü Bülent K., 'yurt dışına çıkma yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadın, kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Şüpheli Bülent K., savcılıkça yeniden gözaltına alındı.

Şüpheli Bülent K. emniyetteki ifadesinde, 8 Temmuz günü 18.00 sıralarında aracıyla Bağdat Caddesi'nde gezmeye çıktığını, ortalama hızının 60-70 km olduğunu söyleyerek, "Tam olarak Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesinde orta şeritte ilerliyordum. Bu esnada önümde bir araç ilerliyordu araç devam ettikten sonra bir anda önümde ismini olay nedeniyle öğrendiğim Güler Baykal isimli bayan şahıs çıktı. Ben bayanı gördüğümde mesafe çok azdı. Ben bayanı görür görmez frene bastım hem de çarpmamak için bayanın sağa doğru yürüyor olmasından ötürü sağa devam edeceğini düşünerek sola doğru direksiyonu kırdım ancak bayan şahıs panikleyerek o da sola doğru hareket edince aracımın sağ ön kısmına çarptı, kaldırıma çıktım" dedi.

"Olaydan dolayı pişmanım"

Şüpheli ifadesinin devamında, "Şoka girdim aracı durdurdum ve yardım etmek istedim. Ben ambulansı aradım, olay yerine ambulans geldi ve kadını hastaneye kaldırdılar. Yine çevredeki vatandaşlar da kazadan dolayı beni darp ettiler. Bu olaydan dolayı pişmanım. Darp ile ilgili kimseden de şikayetçi değilim. Bu kazada olayın olduğu yerde yaya geçidi yoktu. Bundan ötürü önüme birinin çıkabileceğini öngöremedim. Ayrıca ben olayda hiçbir şekilde makas atarak ilerlemiyordum, çok hızlı bir şekilde sürmüyordum" diye konuştu.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Bülent K., "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheli, mahkeme sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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