: Bağdat Caddesi'nde takla atan otomobil kamerada

18.02.2020 08:55 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:01

Maltepe Bağdat Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil hızlı bir şekilde kaldırıma çarparak takla attı. O anlar ve yayanın kaza sonrası yaşadığı şaşkınlık kameralara anbean yansıdı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Maltepe'nin Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İçerisinde Kerem Ali Ateş ve sürücü Burak Önder'in bulunduğu 34 HE 7928 plakalı otomobil, Bağdat Caddesi'nde kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini bir anda kaybetmesiyle birlikte yolda zikzaklar çizmeye başlayan beyaz otomobil, önce kaldırıma çarptı daha sonra takla atıp aydınlatma direğine çarparak durabildi. Büyük bir gürültünün meydana geldiği kazayı görenler bir yandan araç içerisindeki iki kişiye yardım etmeye çalışırken diğer yandan itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Maltepe itfaiye istasyonunun kaza için harekete geçtiği sıralarda vatandaşlar yaralıları, hurdaya dönen otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan sürücü Önder ve yanındaki Ateş, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Bilinçleri açık bir şekilde hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumları hakkında net bir bilgi öğrenilemedi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araç hızla takla atıp kaldırıma çıkıyor. Bu sırada bir yaya şaşkınlık yaşıyor.

(Halit Arslan/İHA)

Kaynak: İHA

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