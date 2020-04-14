Bağdat Caddesi'nde pes dedirten görüntüye anonslu uyarı İstanbul'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi'ne havanın güneşli olması nedeniyle vatandaşlar yine akın edince belediye ekipleri harekete geçti.

İstanbul'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi'ne havanın güneşli olması nedeniyle vatandaşlar yine akın edince belediye ekipleri harekete geçti. Kadıköy Belediyesi tarafından caddede otobüsle gezilerek evde kal çağrısında bulunuldu.

Havanın sıcak olmasıyla birlikte çok sayıda vatandaş evde kal çağrılarına uymayarak caddelere akın etti. İstanbul'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi dün olduğu gibi bugün de vatandaşların akınına uğradı. Bunun üzerine Kadıköy Belediyesi harekete geçti. Caddedeki vatandaşlara otobüsle evde kal anonsu yapıldı. Otobüs cadde boyunca gezerek vatandaşları tek tek uyardı. Otobüsten evde kal çağrısı ise havadan görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İHA