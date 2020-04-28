Bağdat Caddesi'nde pes dedirten görüntü: Bugün yine doldu taştı Bağdat Caddesi'nde pes dedirten görüntü: Bugün yine doldu taştı Yaşlı vatandaşlar da caddeye çıktı İstanbul'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi'ne havanın güneşli olması nedeniyle vatandaşlar bugün de akın attı.

Bağdat Caddesi'nde pes dedirten görüntü: Bugün yine doldu taştı

Yaşlı vatandaşlar da caddeye çıktı

İSTANBUL - İstanbul'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi'ne havanın güneşli olması nedeniyle vatandaşlar bugün de akın attı. Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken,yaşlı vatandaşların dışarıda olması dikkat çekti

Havanın sıcak olmasıyla birlikte çok sayıda vatandaş evde kal çağrılarına uymayarak caddelere akın etti. İstanbul'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi dün olduğu gibi bugün de vatandaşların akınına uğradı. Bağdat Caddesine adeta dolduran vatandaşların rahat tavırları ise pes dedirtti. Bazı vatandaşlar salgına aldırış etmeden yürüyüş yaparken bazıları da alışveriş yaptı. Çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazıları da maskesiz caddeye çıkması dikkat çekti. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların yanında, restoran önlerinde kuyruklar oluşturanlar da oldu. Öte yandan, araç trafiğinin caddede önceki günlere göre arttığı görüldü.

Caddedeki iş yerinde çalışan vatandaşlardan biri Kadıköy halkının bu caddede yürümeden duramayacağını belirterek, " Normalde çıkmasalar daha iyi olur. Yürüyüş için buranın halkı her zaman çıkıyor ama çıkmamalarını tavsiye ediyorum. Evlerinde kalsınlar. Havadan dolayı çıkıyorlar. Buranın halkı güneşi gördüğü zaman hemen dışarı çoklar. Bu caddede yürümeden duramazlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA