Bağdat Caddesi'nde 'pes' dedirten görüntü...Motosikletli grup düğün konvoyunun önünü kesti
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Bağdat Caddesi'nde 'pes' dedirten görüntü...Motosikletli grup düğün konvoyunun önünü kesti

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | 3. Sayfa

Bağdat Caddesi'nde 'pes' dedirten görüntü.

Bağdat Caddesi'nde 'pes' dedirten görüntü...Motosikletli grup düğün konvoyunun önünü kesti

İSTANBUL - Kadıköy, Bağdat Caddesi'nde düğün konvoyunun önünü kesen motosikletli bir grup genç trafiği tehlikeye atarak, motosikletleriyle gösteri yaptı. Polis ekipleri tarafından motosikletlerin bağlanmasıyla düğün konvoyu yoluna devam etti.

Olay, geçtiğimiz gün Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli bir grup genç bahşiş almak için Bağdat Caddesinde ilerleyen düğün konvoyunun önünü kesti. Motosikletleriyle gösteri yapan gençler, trafiği tehlikeye atarak, uzun kuyruklar oluşmasını sağladı. Polis ekipleri tarafından motosikletler kaldırılarak yol trafiği açıldı. Düğün konvoyu devam ederken, Motosikletli gençlere cezai işlem uygulayan ekipler, motosikletleri de bağladı.

Bağdat Caddesi'nde 'pes' dedirten görüntü...Motosikletli grup düğün konvoyunun önünü kesti
Bağdat Caddesi'nde 'pes' dedirten görüntü...Motosikletli grup düğün konvoyunun önünü kesti
Bağdat Caddesi'nde 'pes' dedirten görüntü...Motosikletli grup düğün konvoyunun önünü kesti
Bağdat Caddesi'nde 'pes' dedirten görüntü...Motosikletli grup düğün konvoyunun önünü kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

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