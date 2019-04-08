Bağdat Caddesi'nde Öldürülen Kişi Toprağa Verildi
CİNAYET davasından azmettirici olarak aranırken dün Kadıköy Bağdat Caddesi'nde öldürülen İlhan Ünğan toprağa verildi.
CİNAYET davasından azmettirici olarak aranırken dün Kadıköy Bağdat Caddesi'nde öldürülen İlhan Ünğan toprağa verildi.
İlhan Ünğan için Çamçeşme Orta Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İlhan Ünğan'ın çok sayıda yakını katıldı. Ünğan'ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tuzla Aydıntepe Mezarlığı'na defnedildi. - İstanbul
Kaynak: DHA