Bağdat Caddesi'nde motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
28.04.2020 09:53 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:53
KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Seyir halinde tehlikeli hareketler yapan sürücünün kısa bir süre motosikleti ayakta kullandığı görüldü. Hızlı şekilde şerit değiştiren ve seyir halindeki otomobillerin arasından geçen motosiklet sürücüsü, hem kendisinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA