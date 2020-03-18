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BAĞDAT CADDESİ'NDE KORONAVİRÜS SESSİZLİĞİ

İSTANBUL'un en işlek caddelerinden Bağdat Caddesi de koronavirüs nedeniyle sessizliğe büründü, kafeler kepenk kapattı.

18.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:32
BAĞDAT CADDESİ'NDE KORONAVİRÜS SESSİZLİĞİ
İSTANBUL'un en işlek caddelerinden Bağdat Caddesi de koronavirüs nedeniyle  sessizliğe büründü, kafeler kepenk kapattı. Kafe sahipleri  işyerlerine uyarı yazıları asarken,zabıta ekipleri de  denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine 'Koronavirüs tedbirleri' adı altında gönderdiği ek genelge ile  'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına yönelik kararı İstanbul'da uygulanmaya devam ediyor. Kafeterya, çay bahçesi, kıraathane, kahvehane, nargile salonları, internet kafe ve oyun salonları gibi alanların kapanmasının ardından kentteki işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. İnsan trafiğinin yoğun olduğu Bağdat Caddesi sessizliğe bürünürken, caddede bulunan kafeler kepenk kapattı. Kafelerin kapılarına bilgilendirme yazıları asıldı, zabıta ekipleri de caddede denetlemeler yaptı.

Bağdat Caddesi'nde bulunan kafe çalışanı Sinan Coşkun "Koronavirüs salgından dolay kapattık biz de. Normalde bu saatlerde doluyuz. Yapacak bir şey yok, biz de önlemimizi aldık .Cadde çok sakin kimse sokağa çıkmıyor " diye konuştu. Başka bir kafe sahibi İsmail Yılmaz "Çok alışkın değiliz bu durama. Çok kalabalık olurdu normalde.İnşallah en kısa zamanda bir çare bulunur virüs salgınına. Biz de eski düzenimize dönmeye, misafirlerimizi ağırlamayı istiyoruz. Üzgünüz  "diye konuştu.

Görüntü dökümü: -------------------Bağdat Caddesi'nden görüntü-Kapalı kafelerden görüntü-Kafelere asılan bilgilendirme yazıları-Kafe çalışanları ile röp-Zabıta ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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